Ritorno in classe, Galli: “La Dad ormai è una parolaccia, ma posticipo di 15 giorni non è fatto tragico” (Di martedì 4 gennaio 2022) "La parola Dad è ormai una parolaccia, nessuno vuole tornarci. Serve, però, che si prenda in considerazione quello che può essere fatto per la riapertura della scuola in sicurezza in questa fase della pandemia. E soprattutto che si faccia partire una grande campagna di vaccinazione per i più piccoli". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) "La parola Dad èuna, nessuno vuole tornarci. Serve, però, che si prenda in considerazione quello che può essereper la riapertura della scuola in sicurezza in questa fase della pandemia. E soprattutto che si faccia partire una grande campagna di vaccinazione per i più piccoli". L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - ilmeteoit : #SCUOLA, c'è chi propone un #RINVIO del rientro in #CLASSE! Il #GOVERNO ha deciso - LePortinaie : Al ritorno scoprì che la mia compagna di classe si era letta Hunger games. Secondo voi chi fu lo stupido tra i due?… - ProDocente : Ritorno in classe, Bonaccini: “Garantire il massimo della presenza, i ragazzi hanno già pagato prezzo troppo alto” - Armandoann4 : RT @ilgiornale: Il governatore del Veneto lancia la proposta: 'Diamo a tutti gli studenti un kit per il test fai da te, da eseguire in clas… -