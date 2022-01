Primo Appuntamento 6: episodio 1 coppie e streaming (gallery) (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Primo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio. Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 1 – 4 gennaio 2022 Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Naomi e Tiziano, lei di 30 anni, emiliana che vive a Roma, con la passione dei tatuaggi, lui 33enne romano ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildi2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.2022:1 – 4 gennaio 2022 Ad incontrarsi in questosono stati: Naomi e Tiziano, lei di 30 anni, emiliana che vive a Roma, con la passione dei tatuaggi, lui 33enne romano ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Le linee disegnate sul ghiaccio della Stelvio, un altro importante appuntamento verso #Beijing2022. A Bormio è anda… - macheamarezza : @JellowTuly Ma ciaoooo a te?? Ho visto un pezzo settimana scorsa e ho chiesto scusa a Romy, non ero pronta per ques… - itzvirgy : RT @parladimeno: voglio un primo appuntamento in un museo. - Marcos_m1988 : RT @EmanuelaErre: Se un uomo al primo appuntamento si spoglia e notate che ha le calze coordinate con gli slip... ah no, all'uomo non glien… - thezurbi : A primo appuntamento: “Mi sembra un tipo bello dentro” Ma io ti denuncio -