Pessima notizia per Donnarumma: l’annuncio fa tremare il PSG (Di martedì 4 gennaio 2022) Il portiere del Psg Donnarumma è risultato positivo al Covid: il calciatore, già posto in isolamento, si aggiunge alla lista dei francesi Gigio Donnarumma positivo al Covid-19. Un altro ostacolo lungo l’avventura del portiere italiano al Psg. Il calciatore è risultato positivo al virus nella giornata di oggi. A poche ore di distanza dalla partita Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 gennaio 2022) Il portiere del Psgè risultato positivo al Covid: il calciatore, già posto in isolamento, si aggiunge alla lista dei francesi Gigiopositivo al Covid-19. Un altro ostacolo lungo l’avventura del portiere italiano al Psg. Il calciatore è risultato positivo al virus nella giornata di oggi. A poche ore di distanza dalla partita Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Elisa34012803 : RT @PeterWo31671308: Quirinale, c'è la data. Parlamento convocato il 24 gennaio, perché per Draghi è una pessima notizia - robydigi : RT @PortoFedora: #iran #onu #donne Pessima notizia, pessima - PortoFedora : #iran #onu #donne Pessima notizia, pessima - PeterWo31671308 : Quirinale, c'è la data. Parlamento convocato il 24 gennaio, perché per Draghi è una pessima notizia… - Andrea842631710 : @FrancoMater2 Non è proprio una bella notizia. Perché la gestione di Manolas è stata pessima, avevamo forza contrat… -