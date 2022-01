Nicola Savino debutta con Back to School: “Le Iene? Dopo cinque anni sento la necessità di cambiare” (Di martedì 4 gennaio 2022) Nicola Savino sta vivendo un periodo intenso. Reduce dal Covid («ma credo di averlo già fatto nel 2020, prima di Sanremo»), sta per cominciare una nuova avventura televisiva: martedì 4 gennaio debutta su Italia1 con Back to School, in cui 25 vip – da Nicola Ventola a Vladimir Luxuria, da Clementino a Giulia Salemi – dovranno rifare l’esame di quinta elementare. «Sarò una sorta di bidello che diventa anello di congiunzione tra i celebri ripetenti e i maestrini», spiega a FqMagazine. E Dopo il debutto, un gran finale e un ritorno tutto da valutare. Il 5 gennaio su RaiPlay sarà infatti disponibile l’ultima puntata de Il giovane Old, un Dopolavoro artistico in cui si esibiscono musicisti e talent comici. Quanto a Le Iene, non c’è nulla di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022)sta vivendo un periodo intenso. Reduce dal Covid («ma credo di averlo già fatto nel 2020, prima di Sanremo»), sta per cominciare una nuova avventura televisiva: martedì 4 gennaiosu Italia1 conto, in cui 25 vip – daVentola a Vladimir Luxuria, da Clementino a Giulia Salemi – dovranno rifare l’esame di quinta elementare. «Sarò una sorta di bidello che diventa anello di congiunzione tra i celebri ripetenti e i maestrini», spiega a FqMagazine. Eil debutto, un gran finale e un ritorno tutto da valutare. Il 5 gennaio su RaiPlay sarà infatti disponibile l’ultima puntata de Il giovane Old, unlavoro artistico in cui si esibiscono musicisti e talent comici. Quanto a Le, non c’è nulla di ...

