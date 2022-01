Mercato Juventus | piace il portiere “saracinesca” | para tutto | non passa niente

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 4 gennaio 2022) La, il prossimo anno, sembra intenzionata a voler cambiare; la società ha messo gli occhi su un nome di primo livello.La, in questa prima parte di stagione, ha avuto numerosi problemi; uno è stato, senza nessun dubbio, quello del. L’inizio di Szczesny non è stato dei migliori con il polacco che si è reso protagonista, contro Udinese e Napoli, di una serie di errori costati carissimi in termini di classifica; l’ex Roma, grazie alla fiducia di mister e compagni, ha saputo rifarsi con parete decisivi come quella in casa dello Spezia o nel match casalingo contro il Milan; interventi che hanno permesso ai ragazzi di Allegri di restare a contatto con la zona Champions in uno dei momenti più complicati della stagione. Szczesny, nonostante ...