La droga? I trucchi più ingegnosi per nasconderla. Dai vani con codice pin ai finti airbag e agli abiti da sniffare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : droga trucchi

leggo.it

Infatti non passa giorno senza che vengano scoperte partite di(anche ingenti) messe nei luoghi più improbabili. C'è il 'chimico' senza scrupoli che, con sofisticati procedimenti, riesce a ...... fosse in grado di importare ingenti quantitativi di, in particolare, cocaina. Tra iutilizzati per il traffico della 'neve' uno in particolare ha colpito l'attenzione degli ...Infilata nei pannolini dei neonati oppure dentro botole ricavate sotto il pavimento o, ancora, nelle batterie delle auto. Ma c’è anche chi prova a farla franca nascondendo la ...Purtroppo anche l’anno 2021, come il precedente, è stato duramente contrassegnato dall’emergenza pandemica da Covid-19, che ha determinato uno straordinario impegno finalizzato a garantire l’ordine e ...