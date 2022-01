Il medico di Ascoli Piceno che fingeva di vaccinare i pazienti per fargli ottenere un Green Pass falso (Di martedì 4 gennaio 2022) Il fatto che iniettasse un alto numero di vaccini, così come la provenienza variegata dei pazienti che sceglievano di farsi immunizzare da lui, aveva destato sospetti negli inquirenti. Così le indagini su un medico di Ascoli Piceno hanno portato a una triste scoperta: l’uomo, convenzionato con l’Asur, aveva ritirato 120 dosi di vaccino anti Covid e le aveva gettate via, arrivando a certificare 150 attestazioni di avvenuta somministrazione a 73 persone, una delle quali è ora agli arresti domiciliari in quanto ritenuta l’intermediario tra il medico e pazienti che avevano ottenuto i falsi Green Pass. Così il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere con le accuse di peculato e falso. Inoltre, il medico è indagato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il fatto che iniettasse un alto numero di vaccini, così come la provenienza variegata deiche sceglievano di farsi immunizzare da lui, aveva destato sospetti negli inquirenti. Così le indagini su undihanno portato a una triste scoperta: l’uomo, convenzionato con l’Asur, aveva ritirato 120 dosi di vaccino anti Covid e le aveva gettate via, arrivando a certificare 150 attestazioni di avvenuta somministrazione a 73 persone, una delle quali è ora agli arresti domiciliari in quanto ritenuta l’intermediario tra ilche avevano ottenuto i falsi. Così il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere con le accuse di peculato e. Inoltre, ilè indagato ...

