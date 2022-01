Gianni Morandi si scusa pubblicamente: “L’ho fatta grossa” (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi si scusa pubblicamente e sui social scrive: “L’ho fatta grossa”. Ha rischiato l’espulsione dal Festival di Sanremo 2022 dopo aver condiviso un video backstage contenente alcuni frammenti del brano con il quale gareggia al Festival. Si attendeva la decisione della Rai: il gesto di Morandi è infatti contrario al regolamento. Ma il cantante aveva immediatamente rimediato rimuovendo la clip incriminata. La direzione artistica del Festival di Sanremo 2022 e la Rai hanno deciso di non procedere. Si è trattato di un errore in buona fede per Morandi, che continua la corsa verso il palco dell’Ariston. Le scuse pubbliche di Morandi arrivano subito dopo. L’artista riassume anche l’accaduto assumendosi ogni ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 gennaio 2022)sie sui social scrive: “”. Ha rischiato l’espulsione dal Festival di Sanremo 2022 dopo aver condiviso un video backstage contenente alcuni frammenti del brano con il quale gareggia al Festival. Si attendeva la decisione della Rai: il gesto diè infatti contrario al regolamento. Ma il cantante aveva immediatamente rimediato rimuovendo la clip incriminata. La direzione artistica del Festival di Sanremo 2022 e la Rai hanno deciso di non procedere. Si è trattato di un errore in buona fede per, che continua la corsa verso il palco dell’Ariston. Le scuse pubbliche diarrivano subito dopo. L’artista riassume anche l’accaduto assumendosi ogni ...

