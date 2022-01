Gianni Morandi resta in gara a Sanremo e ora vuole cedere la gestione dei social alla moglie (Di martedì 4 gennaio 2022) A.A.A. cercasi social media manager Gianni Morandi (con ironia). Andiamo con ordine: Gianni Morandi ha, per sbaglio, pubblicato un video di backstage – rimasto sul suo profilo Facebook per circa mezz’ora prima di essere rimosso – in cui si potevano sentire frammenti del brano inedito che dovrà portare a Sanremo 2022. La pubblicazione di parte di “Apri tutte le porte” – questo il titolo dell’inedito – sarebbe potuta costare carissimo a Morandi, ovvero la squalifica dalla gara poiché il regolamento è ferreo e vieta sia la diffusione che l’ascolto dei brani in gara prima dell’evento. Tutto è vene quel che finisce bene, con la Rai che ha deciso che Morandi rimarrà in gara poiché si è ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 gennaio 2022) A.A.A. cercasimedia manager(con ironia). Andiamo con ordine:ha, per sbaglio, pubblicato un video di backstage – rimasto sul suo profilo Facebook per circa mezz’ora prima di essere rimosso – in cui si potevano sentire frammenti del brano inedito che dovrà portare a2022. La pubblicazione di parte di “Apri tutte le porte” – questo il titolo dell’inedito – sarebbe potuta costare carissimo a, ovvero la squalifica dpoiché il regolamento è ferreo e vieta sia la diffusione che l’ascolto dei brani inprima dell’evento. Tutto è vene quel che finisce bene, con la Rai che ha deciso cherimarrà inpoiché si è ...

FulvioPaglia : Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per elegge… - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - fanpage : Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - mmartilivess : RT @ailuig96: Vi prego Gianni Morandi che si salva dalla squalifica perché il video è stato pubblicato per sbaglio per colpa del tutore che… - BufaliniSusy : RT @_ridarella_: Fedez che commenta il post di Gianni Morandi con 'ti capisco' ? #Sanremo2022 -