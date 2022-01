Gianni Morandi, l’ammissione quasi in lacrime: “Chiedo scusa” (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi apre il suo cuore e chiede scusa. Un suo errore può costargli molto caro, ecco che cosa rischia il cantante Ultimamente è accaduto un evento che ha riguardato da vicino il nostro amato cantante Gianni Morandi. Stiamo parlando del momento in cui è stata resa nota la sua partecipazione al festival di Sanremo. Tantissimi dei suoi fan sono rimasti più che contenti nell’apprendere una notizia di questo genere. Anche chi solitamente non lo ama come cantante, è comunque felice di poterlo vedere un’altra volta sul palco dell’Ariston. Sappiamo bene come l’immagine di Gianni Morandi e dell’Italia siano indissolubilmente legate in un connubio che perdura da moltissimo tempo. Le sue canzoni hanno scritto una parte importante della cultura ... Leggi su topicnews (Di martedì 4 gennaio 2022)apre il suo cuore e chiede. Un suo errore può costargli molto caro, ecco che cosa rischia il cantante Ultimamente è accaduto un evento che ha riguardato da vicino il nostro amato cantante. Stiamo parlando del momento in cui è stata resa nota la sua partecipazione al festival di Sanremo. Tantissimi dei suoi fan sono rimasti più che contenti nell’apprendere una notizia di questo genere. Anche chi solitamente non lo ama come cantante, è comunque felice di poterlo vedere un’altra volta sul palco dell’Ariston. Sappiamo bene come l’immagine die dell’Italia siano indissolubilmente legate in un connubio che perdura da moltissimo tempo. Le sue canzoni hanno scritto una parte importante della cultura ...

FulvioPaglia : Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per elegge… - Agenzia_Ansa : Sanremo, Gianni Morandi resta in gara. Aveva rischiato l'esclusione per aver pubblicato sui social per errore un f… - RaiNews : La Rai precisa: 'La diffusione involontaria di parte del brano che Gianni Morandi canterà al Festival è dipesa da u… - giovanedaunpo_ : RT @aleferaz: abbiamo avuto monte vs ana mena, stash che unfollowa ama, i jalisse incazzati perché esclusi per 25 anni di fila, gianni mora… - savemefromMS : RT @dusktilldowy: non sono gianni morandi e massimo ranieri a dover seguire le regole, ma le regole a dover seguire loro -