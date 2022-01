Gianni Morandi a Sanremo 2022: la Rai ha deciso sul cantante (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi ha rischiato di essere escluso dal Festival dopo la pubblicazione di un video su Facebook: cos’è successo Il popolare cantautore emiliano ha rischiato grosso. Era presto quando questa mattina molti utenti su Twitter e vari social hanno segnalato che sul profilo di Morandi per circa mezz’ora è stato online un video. Gianni Morandi (screen video)Si trattava di un backstage con Jovanotti, autore della canzone che porterà in gara a Sanremo, e Mousse T, il produttore. I presenti parlavano tra di loro in particolare quest’ultimo con Morandi che gli chiede il genere della canzone. Ma in sottofodo si sente Apri tutte le porte, il brano che Jovanotti ha scritto per lui e che porterà sull’Ariston. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 gennaio 2022)ha rischiato di essere escluso dal Festival dopo la pubblicazione di un video su Facebook: cos’è successo Il popolare cantautore emiliano ha rischiato grosso. Era presto quando questa mattina molti utenti su Twitter e vari social hanno segnalato che sul profilo diper circa mezz’ora è stato online un video.(screen video)Si trattava di un backstage con Jovanotti, autore della canzone che porterà in gara a, e Mousse T, il produttore. I presenti parlavano tra di loro in particolare quest’ultimo conche gli chiede il genere della canzone. Ma in sottofodo si sente Apri tutte le porte, il brano che Jovanotti ha scritto per lui e che porterà sull’Ariston. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

FulvioPaglia : Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per elegge… - RaiNews : 'Si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano de… - Agenzia_Ansa : Sanremo, Gianni Morandi resta in gara. Aveva rischiato l'esclusione per aver pubblicato sui social per errore un f… - 15Nevermind : RT @Iugarini: Quindi se non ho capito male Gianni Morandi potrà regolarmente partecipare agli Australian Open - Cafeponci : RT @Iugarini: Quindi se non ho capito male Gianni Morandi potrà regolarmente partecipare agli Australian Open -