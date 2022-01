Giacomo Urtis sparla di Miriana Trevisan con Soleil: lei lo scopre in diretta (Di martedì 4 gennaio 2022) Giacomo Urtis parla alle spalle di Miriana Trevisan Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato a Miriana Trevisan una clip in cui Giacomo Urtis e Soleil Sorge parlavano di lei alle sua spalle. Come riporta anche Biccy, questo il discorso completo: Lei è bravissima, è pazzesca, amore. Io poi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 gennaio 2022)parla alle spalle diNella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato auna clip in cuiSorge parlavano di lei alle sua spalle. Come riporta anche Biccy, questo il discorso completo: Lei è bravissima, è pazzesca, amore. Io poi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Giacomo e Soleil sparlano di Miriana: 'Un amico le ha regalato scarpe da 20mila euro'. Lei vuole sentire il suo leg… - Aspide_Velenosa : RT @cleoliv24: Investigatore social:' Giacomo non riesce a tenersi un cecio in bocca ma è vero che da Vito sono stati fatti regali molto co… - infoitcultura : Gf Vip 6, Pago annuncia azioni legali contro Giacomo Urtis! - fra2301 : RT @cleoliv24: Investigatore social:' Giacomo non riesce a tenersi un cecio in bocca ma è vero che da Vito sono stati fatti regali molto co… - tanquedeoro1 : @NinaNigro86 @Giada02309488 Oltretutto, parli di cose che non sono false. Questo perché lo ha detto Giacomo Urtis?… -