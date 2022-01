GFVip, scontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano: superati i limiti interviene Signorini (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri sera è andato in onda l’ennesimo scontro tra Alex Belli (non più nella casa) e il nuovo gieffino Alessandro Basciano. I due ragazzi ne hanno dette parecchie, infatti il duro confronto non è piaciuto a nessuno. Sono volate parole molto forti, al limite dell’imbarazzante, tanto da costringere Alfonso Signorini a riprendere in mano la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri sera è andato in onda l’ennesimotra(non più nella casa) e il nuovo gieffino. I due ragazzi ne hanno dette parecchie, infatti il duro confronto non è piaciuto a nessuno. Sono volate parole molto forti, al limite dell’imbarazzante, tanto da costringere Alfonsoa riprendere in mano la L'articolo

