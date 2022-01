GF Vip | Eva Grimaldi eliminata | Alex Belli e Basciano al confronto infuocato

(Di martedì 4 gennaio 2022) Nella serata di ieri, 3 gennaio, è andato in onda il primo appuntamento del 2022 con il GF Vip. Dopo aver accolto in studio Laura Freddi, Alfonso Signorini ha voluto aprire le danze proprio con un filmato che ha riassunto il Capodanno nella casa più spiata d’Italia. Una serata piena di divertimento, ma in cui … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Eva deve abbandonare la Casa - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e chi al televoto #GFVip6 #GFVip #Barù #Eva #Miriana - zazoomblog : Eva e Imma: il momento d’amore più bello del GF VIP 6 - #Imma: #momento #d’amore #bello - zazoomblog : Eva Grimaldi eliminata al Grande Fratello Vip: l’attrice abbandona la Casa nella puntata di questa sera -… - zazoomblog : Eva e Imma: il momento d’amore più bello del GF VIP 6 - #Imma: #momento #d’amore #bello -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Eva

Le nomination del GFArriva il tanto atteso verdetto del televoto . A dover abbandonare la Casa dopo solo pochi giorni di permanenza è stataGrimaldi, ma in compenso l'attrice può tornare ......con 'Grande Fratello' condotto da Alfonso Signorini . Laura Freddi ha sostituito Sonia Bruganelli in studio mentre Kabir Bedi è il nuovo concorrente. Nella puntata è stata eliminataGrimaldi ...La puntata di lunedì 3 gennaio del Grande Fratello Vip è stata carica di tensioni. Nervi tesi tra i concorrenti, in particolare tra Katia Ricciarelli che si è scagliata contro ...Grande Fratello Vip 2021, pagelle, nominati ed eliminato 31esima puntata: Katia Ricciarelli perde consensi, Eva Grimaldi via troppo presto ...