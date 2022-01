È caos tamponi in Toscana | i tempi medi per la risposta e le mosse della Regione per migliorare il sistema

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ogni giorno su 60mila ricette vengono eseguiti 20mila test. Oltre 144mila toscani isolati in casa in attesa del referto

Il capo dell'associazione nazionale presidi Antonello Giannelli sottolinea ilsulle misure che in realtà non ci sono: "Era stato annunciato che sarebbero stati organizzati hub per fare...'File per iin Sicilia colpa dei tagli di Razza' - 'Le lunghe file pere vaccini ... Una situazione vergognosa che getta nele nello sconforto i cittadini, di fatto abbandonati a se ...Oltre 4mila tamponi ancora da tracciare, code chilometriche, ore e ore in auto in attesa di eseguire il tampone: è caos al drive-in dell’ex Onp. L’aumento dei positivi al Covid a Siracusa è stato talm ...È affetta da una malattia rara: contrarre il Covid può essere molto pericoloso "Ogni giorno spero che avanzi una dose...". Ma fare il booster è un’impresa ...