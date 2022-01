Da Melissa Satta a Giulia De Lellis, vip sulla neve con stile (Di martedì 4 gennaio 2022) C’era un tempo in cui le vip di casa nostra fuggivano al caldo per le vacanze di Natale. Maldive, Caraibi, Miami, Dubai: le mete erano le più svariate e le famose inondavano i social con scatti in bikini. Ora, nonostante alcune decidano comunque di migrare all’estero, quasi tutte le star italiane optano per una fuga sulla neve. Tra candidi paesaggi, le bellissime non passano inosservate con i loro outfit colorati e accattivanti. Le vip tutte loghi sulla neve Dopo mesi di stop obbligato a causa della pandemia, Bianca Atzei non vedeva l’ora di tornare a mettere gli sci. La cantante cattura gli sguardi con un completo fucsia di Kappa. Gioca con il rosa anche Paola Turani che, per portare il suo piccolo Enea in montagna per la prima volta, opta per un calda giacca pelosa di Oof Wear. Tra la neve candida ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 4 gennaio 2022) C’era un tempo in cui le vip di casa nostra fuggivano al caldo per le vacanze di Natale. Maldive, Caraibi, Miami, Dubai: le mete erano le più svariate e le famose inondavano i social con scatti in bikini. Ora, nonostante alcune decidano comunque di migrare all’estero, quasi tutte le star italiane optano per una fuga. Tra candidi paesaggi, le bellissime non passano inosservate con i loro outfit colorati e accattivanti. Le vip tutte loghiDopo mesi di stop obbligato a causa della pandemia, Bianca Atzei non vedeva l’ora di tornare a mettere gli sci. La cantante cattura gli sguardi con un completo fucsia di Kappa. Gioca con il rosa anche Paola Turani che, per portare il suo piccolo Enea in montagna per la prima volta, opta per un calda giacca pelosa di Oof Wear. Tra lacandida ...

