Chris Evans potrebbe interpretare Gene Kelly in un film scritto da John Logan (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'attore Chris Evans potrebbe interpretare Gene Kelly in un nuovo film che verrà scritto dallo sceneggiatore John Logan. Chris Evans potrebbe interpretare Gene Kelly in un nuovo film in fase di sviluppo con la guida di John Logan. L'ex Captain America avrebbe inoltre avuto l'idea alla base del progetto e sarebbe coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Rian Johnson, Ram Bergman e Mark Kassen. Il lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, dovrebbe raccontare quello che accade a un dodicenne che negli anni Cinquanta lavora negli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'attorein un nuovoche verràdallo sceneggiatorein un nuovoin fase di sviluppo con la guida di. L'ex Captain America avrebbe inoltre avuto l'idea alla base del progetto e sarebbe coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Rianson, Ram Bergman e Mark Kassen. Il lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, dovrebbe raccontare quello che accade a un dodicenne che negli anni Cinquanta lavora negli ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Chris Evans potrebbe interpretare Gene Kelly in un film scritto da John Logan - deepinmy_bones : Penso che il momento più bello di #DontLookUp sia stato Chris Evans che appare a caso e questo la dice lunga - PaolaPiaGalasso : RT @ciakmag: #ChrisEvans in trattative per impersonare #GeneKelly ?? - ciakmag : #ChrisEvans in trattative per impersonare #GeneKelly ?? - Maryhours : Adoro Gene Kelly, l'altro giorno proprio ho rivisto un americano a Parigi, amo Chris Evans,spero che sia un casting… -