Calcio | Napoli | anche Malcuit positivo al Covid

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - CB_Ignoranza : Questa mattina si è spento Hugo Maradona, stroncato a 52 anni da un infarto. Il fratello minore di Diego aveva mil… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Napoli. Malcuit positivo, Petagna negativo - _SiGonfiaLaRete : #Maifredi: '#Insigne? Autogol clamoroso del #Napoli, una sconfitta per tutti. Su #JuveNapoli...' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

La lista degli indisponibili delresta molto lunga dunque, vedremo chi scenderà in campo allo Stadium, per ora queste le probabili scelte, quasi obbligate. Juve -, la formazione di ...La richiesta attuale è tra i 7 e gli 8 milioni di euro, che ilritiene elevata per un calciatore che tra pochi mesi può essere acquistato a parametro zero. Un ragionamento analogo è stato ...È iniziato il calciomercato e la Lazio, così come gli altri club, sta cercando di portare avanti i propri affari sia dal punto di vista delle entrate sia da quello delle uscite.A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus: su Juventus-Napoli"Credo che il Napoli non possa proseguire come ha fatto nelle ultime partite. Ha r ...