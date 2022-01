Buio a Hong Kong | tra parlamentari “patrioti” e siti oscurati

Leggi su formiche

(Di martedì 4 gennaio 2022) In seguito alle elezioni legislative, il governo diha insediato i 90 nuovi deputati del Consiglio legislativo. Un gruppo di candidati che hanno superato l’esame delle autorità elettorali e sono stati considerati “” perché rispettano le linee politiche del Partito Comunista Cinese. I candidati che sono riusciti a correre nelle elezioni del mese scorso sono stati esaminati per la loro lealtà politica e solo 20 dei 90 seggi sono stati assegnati tramite elezione diretta (qui l’articolo di Formiche.net). Il resto dei deputati è stato scelto dai comitati pro-Pechino. In questo modo, la leader dell’amministrazione sostenuta dalla Cina, Carrie Lam, non avranno alcuna opposizione al Parlamento per i prossimi quattro anni. Sono state silenziate anche altre voci critiche al governo di Pechino. Dopo cinque anni di attività nel ...