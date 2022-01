Brad Pitt star di un film sulla Formula Uno diretto da Joseph Kosinski

(Di martedì 4 gennaio 2022)interpreterà un pilota diuno già pensionato costretto a tornare in pista per fare da mentore a una giovane promessa, dirige. Apple avrebbe stretto un accordo per produrre un dramma ambientato nel mondo dellaUno che vedrà protagonista lae saràdal regista di Top Gun: Maverick. Secondo Deadline, al centro del progetto, ancora privo di titolo, troveremo il personaggio interpretato da, un pilota veterano che interrompe il suo ritiro per fare da mentore a un pilota più giovane diventano suo compagno di squadra nel circuito dellaUno. Ehren ...

Film thriller da vedere stasera in tv The Counselor " Il procuratore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense Michael Fassbender, Brad Pitt e Javier Bardem in un thriller di Ridley Scott. Un avido legale ...
Il nuovo 'Batman' starring Robert Pattinson, ma anche il ritorno di saghe cult come 'Top Gun' e 'Jurassic Park' (pardon: World), 'Black Panther 2', una doppietta di Brad Pitt e la reunion di Luca Mari ...