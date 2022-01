ATP Cup 2022, programma 5 gennaio: orari, guida tv, ordine di gioco partite, streaming (Di martedì 4 gennaio 2022) Quinta giornata dell’ATP Cup 2022 e primi verdetti. Si decidono, infatti, le prime due semifinaliste della manifestazione. Nel gruppo A la Spagna è ad un passo dalla semifinale, ma dovrà prima evitare passi falsi contro una Serbia che si gioca le ultimissime speranze. Anche il Cile può ancora prova a staccare il biglietto per le semifinali, ma è obbligato a vincere (anche per 3-0) contro la Norvegia già eliminata. Nel gruppo B, invece, tutta l’attenzione è rivolta sulla sfida tra Polonia ed Argentina. Un vero e proprio scontro diretto, perchè chi vince conquista la semifinale. Non ha interesse, invece, lo scontro tra Grecia e Georgia, visto che entrambe sono ancora senza vittorie. La quinta giornata dell’ATP Cup 2022 si potrà seguire seguire in diretta tv IN CHIARO su SuperTennis e sul satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205); inoltre, ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Quinta giornata dell’ATP Cupe primi verdetti. Si decidono, infatti, le prime due semifinaliste della manifestazione. Nel gruppo A la Spagna è ad un passo dalla semifinale, ma dovrà prima evitare passi falsi contro una Serbia che si gioca le ultimissime speranze. Anche il Cile può ancora prova a staccare il biglietto per le semifinali, ma è obbligato a vincere (anche per 3-0) contro la Norvegia già eliminata. Nel gruppo B, invece, tutta l’attenzione è rivolta sulla sfida tra Polonia ed Argentina. Un vero e proprio scontro diretto, perchè chi vince conquista la semifinale. Non ha interesse, invece, lo scontro tra Grecia e Georgia, visto che entrambe sono ancora senza vittorie. La quinta giornata dell’ATP Cupsi potrà seguire seguire in diretta tv IN CHIARO su SuperTennis e sul satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205); inoltre, ...

