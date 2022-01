Ad Amici 21 è nata una nuova coppia? Un particolare non sfugge agli occhi del web

Leggi su novella2000

(Di martedì 4 gennaio 2022) Elena e Luigidi? Continua ancora per qualche giorno la pausa di21 prima di tornare in onda non appena finiranno le Feste. Quindi il pubblico non ha potuto seguire gli allievi della scuola durante i daytime e la puntata settimanale. Ieri però la piattaforma Witty TV ha deciso di fare L'articolo proviene da Novella 2000.