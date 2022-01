Uomini e donne, Fabio Colloricchio diventerà padre? «Violeta è al primo mese» (Di lunedì 3 gennaio 2022) La famiglia si allarga per Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan. La notizia è trapelata dal programma Socialité in onda su Telecinco, dove è emerso che la fidanzata dell’ex tronista di Uomini e donne aspetti un bambino da un mese. Ancora nessuna ufficialità sui social network. Gli esperti di gossip spagnoli sono però sicuri. Dopo due anni dal primo incontro, sembra che per Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan stia arrivando la cicogna. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2019 grazie a Supervivientes, la versione iberica dell’italiana Isola dei Famosi. All’epoca, Violeta era legata a Julen de la Guerra, personaggio noto in Spagna per via delle sue numerose apparizioni nei salotti televisivi. ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 3 gennaio 2022) La famiglia si allarga perMangrinan. La notizia è trapelata dal programma Socialité in onda su Telecinco, dove è emerso che la fidanzata dell’ex tronista diaspetti un bambino da un. Ancora nessuna ufficialità sui social network. Gli esperti di gossip spagnoli sono però sicuri. Dopo due anni dalincontro, sembra che perMangrinan stia arrivando la cicogna. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2019 grazie a Supervivientes, la versione iberica dell’italiana Isola dei Famosi. All’epoca,era legata a Julen de la Guerra, personaggio noto in Spagna per via delle sue numerose apparizioni nei salotti televisivi. ...

