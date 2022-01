Uomini e Donne, Fabio Colloricchio diventa papà per la prima volta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Stavolta tocca a Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne che a quanto pare diventerà papà per la prima volta. Nel programma di Maria De Filippi scelse Nicole Mazzocato, lasciata la quale ha conosciuto l’attuale compagna, la spagnola Violeta Mangrinan, conosciuta in Honduras nel reality show iberico “Supervivientes” (la nostra Isola dei Famosi). E proprio la modella, stando a quanto trapelato nel programma Socialité in onda su Telecinco, sarebbe al primo mese di gravidanza. Troppo presto per dare la lieta notizia sui social, ma certamente abbastanza per i fan per gioire per i loro beniamini. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, il dolore di Gemma Galgani: Natale triste per la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Statocca a, ex tronista diche a quanto pare diventeràper la. Nel programma di Maria De Filippi scelse Nicole Mazzocato, lasciata la quale ha conosciuto l’attuale compagna, la spagnola Violeta Mangrinan, conosciuta in Honduras nel reality show iberico “Supervivientes” (la nostra Isola dei Famosi). E proprio la modella, stando a quanto trapelato nel programma Socialité in onda su Telecinco, sarebbe al primo mese di gravidanza. Troppo presto per dare la lieta notizia sui social, ma certamente abbastanza per i fan per gioire per i loro beniamini. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, il dolore di Gemma Galgani: Natale triste per la ...

