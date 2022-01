Turchia | l’inflazione vola al 36% Ankara impone alle aziende di convertire in lire un quarto dei ricavi realizzati all’estero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La lira turca apre il nuovo anno come aveva finito il vecchio: in calo e con una crisi valutaria che rischia di avvitarsi e precipitare velocemente. Oggi è stato diffuso il dato suldi dicembre, salita al 36% (dal 20% del mese precedente) toccando il livello più alto degli ultimi 19 anni. Un incremento sensibilmente superioreattese. Nel corso del 2021 la lira ha perso il 44% nei confronti del dollaro. Questa situazione che rende estremamente oneroso il debito emesso in valuta estera dturche e genera un effetto di “importazione di inflazione”. Tutti i prodotti che provengono dcostano infatti di più, riducendo il potere d’acquisto di chi ha redditi in valuta nazionale. Tre settimane fa il presidente Recep Tayyip Erdogan delle misure di emergenza per cercare di ...