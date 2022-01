Sudan, chi guadagna dalle dimissioni di Hamdok? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il primo ministro del Sudan, Abdalla Hamdok, si è dimesso con una decisione che definisce “irrevocabile” e che apre uno scenario di ulteriore instabilità nel processo di transizione, che poco più di due mesi fa era stato interrotto dal golpe con cui l’ala militare aveva arrestato lo stesso premier e alcune figure del governo. Il Sudan, Paese nevralgico dal punto di vista geostrategico e per questo sotto le attenzioni di diversi attori esterni, sta seguendo un percorso di transizione dopo la caduta del dittatore Omar Bashir. A Khartoum governa una diarchia tra politici e militari che ha l’obiettivo di portare la popolazione alle urne (teoricamente nel luglio 2023). L’equilibrio è instabile, la mossa con cui Abdel Fattah al-Burhan, il generale a capo del Consiglio di transizione militare, ha arrestato Hamdok a ottobre ne ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il primo ministro del, Abdalla, si è dimesso con una decisione che definisce “irrevocabile” e che apre uno scenario di ulteriore instabilità nel processo di transizione, che poco più di due mesi fa era stato interrotto dal golpe con cui l’ala militare aveva arrestato lo stesso premier e alcune figure del governo. Il, Paese nevralgico dal punto di vista geostrategico e per questo sotto le attenzioni di diversi attori esterni, sta seguendo un percorso di transizione dopo la caduta del dittatore Omar Bashir. A Khartoum governa una diarchia tra politici e militari che ha l’obiettivo di portare la popolazione alle urne (teoricamente nel luglio 2023). L’equilibrio è instabile, la mossa con cui Abdel Fattah al-Burhan, il generale a capo del Consiglio di transizione militare, ha arrestatoa ottobre ne ...

