Oroscopo Gennaio | Vergine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Il lavoro torna vivacemente al vertice delle tue priorità: nuovi contatti, opportunità, brevi o frequenti viaggi, collaborazioni stimolanti, scandiranno il ritmo delle tue giornate che diventeranno frenetiche e, in alcuni casi, dispersive. Non perdere la calma e indirizza le tue risorse su progetti concreti ma capaci di esaltare la tua vena creativa. Se sei alla ricerca di nuovi collaboratori, rivolgiti a chi è più giovane di te.