Maxi focolaio Covid sulla Msc Grandiosa attraccata a Genova | 118 passeggeri contagiati video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 gennaio 2022)positivi alsono stati trovati a bordo della nave da crociera Mscdurante i controlli messi in atto dalla compagnia. La maggior parte di essi è asintomatica. Dando attuazione alle rigorose misure previste dal Protocollo di sicurezza e salute di Msc Crociere, si apprende dalla stessa compagnia, “ipositivi e i loro contatti stretti sono stati immediatamente isolati in cabine con balcone e assistiti dal punto di vista sanitario, venendo sbarcati oggi aper essere trasferiti in modalità protetta presso le loro abitazioni”. Aproseguono le procedure di sbarco “protette” “L’identificazione di alcuni casi isolati dimostra, ancora una volta, la validità del ‘Protocollo di sicurezza e salute’ di Msc Crociere, a efficace tutela di tutti i ...