Mauro spiega la diversità attuale tra Napoli e Juventus

Mauro: "Il Napoli ha dimostrato di avere una rosa importante, la Juve si sta aggrappando all'esperienza di Allegri" 

Massimo Mauro, ex centrocampista di Juventus e Napoli, è intervenuto in diretta su Radio Marte in "Marte Sport Live", per parlare di Juventus–Napoli, di Insigne al Toronto e di altro. 

Queste le sue parole: 

SU INSIGNE AL TORONTO 

"Insigne al Toronto? E' una notizia che mi sorprende e spero davvero che non firmi alla fine, per il Napoli, per il calcio italiano ma anche per Lorenzo. Insigne è il capitano degli azzurri, è campione d'Europa, è un calciatore molto importante per il modo di giocare di Spalletti, ha dimostrato anche personalità superando difficoltà e trascinando la squadra in diverse gare, spero ci ripensi. Ovviamente è solo il ...

