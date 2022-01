Mascherine Ffp2, c'è l'accordo sul prezzo calmierato: ecco quanto costeranno (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gennaio 2022 - C'è l'accordo sul prezzo calmierato per le Mascherine Ffp2 : costeranno nelle farmacie aderenti 0,75 euro ciascuna . La Struttura Commissariale, d'intesa con il Ministero della ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gennaio 2022 - C'è l'sulper lenelle farmacie aderenti 0,75 euro ciascuna . La Struttura Commissariale, d'intesa con il Ministero della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farm… - fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - Corriere : Quanto ci proteggono le mascherine Ffp2 contro il Covid (anche con la variante Omicron)? - tusciaweb : Trovato l’accordo sul prezzo delle mascherine Ffp2, in farmacia costeranno 75 centesimi Roma - La struttura - lizzi_bennett : RT @gadlernertweet: Perché non si è calmierato il prezzo delle #mascherine #FFP2 come giustamente si fece per quelle chirurgiche? E perché… -