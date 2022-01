Il presidente messicano Obrador offre asilo a Julian Assange

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : presidente messicano

E' quanto ha riaffermato oggi, in conferenza stampa, il, Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferenza stampa, a cui ha preso parte, in qualità di invitato d'onore, l'ex ...Svolta nel caso di Julian Assange dopo che il Regno unito ha concesso l'estradizione agli Stati Uniti per i reati a lui contestati dalla giustizia americana. IlAndrés Manuel López Obrador ha offerto ancora una volta asilo al fondatore di WikiLeaks Julian Assange, detenuto nel Regno Unito in attesa di estradizione negli Stati Uniti, dove ...Il Messico vuole concedere l'asilo politico al giornalista australiano e fondatore di Wikileaks Julian Assange. E' quanto ha riaffermato oggi, in conferenza stampa, il Presidente ...Il fondatore di WikiLeaks è detenuto nel Regno Unito in attesa di estradizione negli Usa dove potrebbe essere processato per spionaggio: "Crediamo che il governo degli Stati Uniti debba agire con uman ...