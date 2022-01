I programmi in tv oggi, 4 gennaio 2022: film e “Meraviglie” (Di martedì 4 gennaio 2022) Su Canale 5 Sissi, su Rai Due Un’ora sola vi vorrei, su Sky Cinema 2 Before we go. Guida ai programmi Tv della serata del 4 gennaio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 4 gennaio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Tre dalle 21.20 Un’avventura. Puglia, anni ’70. Matteo è innamorato di Francesca, ma lei vuole abbandonare la vita di provincia e conoscere il mondo. Dopo quattro anni passati a viaggiare per il mondo, Francesca torna al paese natale per assistere la madre malata, e lei e Matteo intrecciano nuovamente una relazione. Alla morte della madre, Francesca accetta ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 gennaio 2022) Su Canale 5 Sissi, su Rai Due Un’ora sola vi vorrei, su Sky Cinema 2 Before we go. Guida aiTv della serata del 4Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 4? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Un’avventura. Puglia, anni ’70. Matteo è innamorato di Francesca, ma lei vuole abbandonare la vita di provincia e conoscere il mondo. Dopo quattro anni passati a viaggiare per il mondo, Francesca torna al paese natale per assistere la madre malata, e lei e Matteo intrecciano nuovamente una relazione. Alla morte della madre, Francesca accetta ...

Rvaticanaitalia : 'Oggi ci sono più martiri che all'inizio della storia Chiesa', ricorda #PapaFrancesco. Secondo @acs_italia attualme… - AGisotti : Il 2021 di #PapaFrancesco, un anno in cammino con il Popolo di Dio, nell'impegno appassionato per un mondo sempre p… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 4 gennaio 2022: film e 'Meraviglie' - emmemea : RT @2didenari: Dal 1° gennaio il tetto massimo per le transazioni in #contanti è sceso da 2mila a mille euro. Cosa cambierà nel concreto?… - ecomstation1 : @GennaroSenatore @_Edo_ @GhostRi00817922 @Uther_Raffaele 'l'informatico fa programmi' oggi è la sagra dei luoghi co… -