Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi pronto a fronteggiare Soleil Sorge: “Stasera tutti uniti, andiamo in guerra!” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si preannunciano scintille nella puntata di Stasera, del Grande Fratello Vip 6. Gianmaria Antinolfi infatti, nelle ultime ore, sembrerebbe aver tirato fuori il suo spirito combattivo tanto da giurare nomination a Soleil Sorge. Il rapporto tra l’imprenditore e l’italo americana sembrava essersi risollevato, dopo gli alti e bassi vissuti all’inizio del percorso. Soleil e Gianmaria infatti, hanno avuto un flirt in passato e ritrovarsi a condividere un’esperienza di questo tipo è stato a tratti insostenibile, soprattutto per l’influencer. Col tempo, e la vicinanza di Gianmaria a Sophie Codegoni, le cose sembrano essere tornate pian piano al loro posto. Ma, nel pre-puntata di oggi, il clima si è talmente tanto irrigidito da far scaldare anche ... Leggi su isaechia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si preannunciano scintille nella puntata di, del Grande Fratello Vip 6.infatti, nelle ultime ore, sembrerebbe aver tirato fuori il suo spirito combattivo tanto da giurare nomination a. Il rapporto tra l’imprenditore e l’italo americana sembrava essersi risollevato, dopo gli alti e bassi vissuti all’inizio del percorso.infatti, hanno avuto un flirt in passato e ritrovarsi a condividere un’esperienza di questo tipo è stato a tratti insostenibile, soprattutto per l’influencer. Col tempo, e la vicinanza dia Sophie Codegoni, le cose sembrano essere tornate pian piano al loro posto. Ma, nel pre-puntata di oggi, il clima si è talmente tanto irrigidito da far scaldare anche ...

