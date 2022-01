“Finalmente posso dirlo”. Clizia Incorvaia “troppo felice”: l’annuncio più bello è appena arrivato (Di lunedì 3 gennaio 2022) Clizia Incorvaia ha vissuto delle festività davvero da incubo, infatti lei e sua figlia Nina sono state contagiate dal coronavirus e sono state costrette all’isolamento. Quelli appena trascorsi sono stati un Natale e un Capodanno diversi dal solito, molto tristi, anche perché l’ex gieffina non è potuta stare vicina al suo compagno Paolo Ciavarro, risultato invece sempre negativo al tampone. E poco fa la donna ha fatto una comunicazione molto importante, infatti è stata annunciata una svolta. Qualche giorno fa Clizia Incorvaia aveva detto ai suoi follower: “Purtroppo siamo ancora positive. Sarà un Capodanno anomalo, tutti distanziati a casa con Paolo in terrazza a cenare e noi dentro casa. Ma so che siamo in tanti in questa situazione e dunque facciamoci forza, il peggio è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)ha vissuto delle festività davvero da incubo, infatti lei e sua figlia Nina sono state contagiate dal coronavirus e sono state costrette all’isolamento. Quellitrascorsi sono stati un Natale e un Capodanno diversi dal solito, molto tristi, anche perché l’ex gieffina non è potuta stare vicina al suo compagno Paolo Ciavarro, risultato invece sempre negativo al tampone. E poco fa la donna ha fatto una comunicazione molto importante, infatti è stata annunciata una svolta. Qualche giorno faaveva detto ai suoi follower: “Pursiamo ancora positive. Sarà un Capodanno anomalo, tutti distanziati a casa con Paolo in terrazza a cenare e noi dentro casa. Ma so che siamo in tanti in questa situazione e dunque facciamoci forza, il peggio è ...

