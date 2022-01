Ex-ministro Tremonti: “Fu un errore non prevedere la banconota da un euro come per il dollaro” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Il fatto di non prevedere una banconota da un euro è stato un errore. L’Italia non era pronta a utilizzare monete di alto valore. Le monete da un euro sono state usate come mancia al bar quasi in automatico. Avremmo dovuto fare una banconota da un euro come per il dollaro“. Lo ha detto l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti intervenendo all’evento “Noi e l’euro: 20 anni di storia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Il fatto di nonunada unè stato un. L’Italia non era pronta a utilizzare monete di alto valore. Le monete da unsono state usatemancia al bar quasi in automatico. Avremmo dovuto fare unada unper il“. Lo ha detto l’exdell’Economia Giuliointervenendo all’evento “Noi e l’: 20 anni di storia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

