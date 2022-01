Advertising

blogLinkes : Erdogan, Putin, Xi Jinping e gli altri: sette cittadini su dieci vivono sotto governi autoritari - FDePalo : RT @formichenews: La strigliata di #Putin a #Erdogan sui droni e la fase 2 in Siria e Libia. L'articolo di @FDePalo ?? ?? - Ultron65 : RT @Il_CarroArmato: #Putin ed #Erdogan hanno avuto una conversazione telefonica in cui hanno affrontato la questione relativa alla misure d… - formichenews : La strigliata di #Putin a #Erdogan sui droni e la fase 2 in Siria e Libia. L'articolo di @FDePalo ?? ??… - zazoomblog : Putin-Erdogan: i due leader hanno avuto un colloquio telefonico - #Putin-Erdogan: #leader #hanno #avuto -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan Putin

ed'hanno esaminato la cooperazione bilaterale e hanno riaffermato la loro determinazione a continuare a rafforzare il partenariato tra Russia e Turchia', si legge nella nota del ...E c'è chi se ne approfitterà: "Leader come Vladimirdiverse volte in passato hanno usato le ... Infine la Turchia di Recep Tayyip. Il "sultano" è "meno popolare che mai" in casa propria. ...Noi ?i partenerii no?tri stocam ?i/sau accesam informa?ii pe un dispozitiv, cum ar fi identificatori unici în cookie-uri pentru procesarea datelor cu caracter personal. Pute?i accepta sau gestiona pre ...L’incontro telefonico tra i leader di Russia e Turchia porta in grembo la volontà di Mosca di non essere messa ancora alla prova, soprattutto sul caso Kiev, in un momento in cui Zelensky è definito da ...