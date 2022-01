Dakar 2022 Auto: arriva il ruggito di Loeb nella Tappa 2 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sébastien Loeb e Fabian Lurquin assestano una zampata importante alla Tappa 2 della Dakar 2022 dedicata alle Auto. Una vittoria netta e gestista alla perfezione per il duo di Hunter BRX Prodrive che è partito fortissimo per poi conservare il distacco accumulato. L’unico in grado di tenere, parzialmente, il passo del pilota rally francese è stato Nasser Al-Attiyah su Toyota Hilux 4X4 che è riuscito a limitare i danni causati dal solco lasciato in pista dal transalpino. Il qatariota, infatti, è riuscito a mantenere la vetta della classifica generale nonostante l’assalto del vincitore della seconda Tappa della 44sima edizione della competizione. Bene anche Carlos Sainz, Autore di una corsa tranquilla: El Matador su Audi Sport si piazza dietro al duo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sébastiene Fabian Lurquin assestano una zampata importante alla2 delladedicata alle. Una vittoria netta e gestista alla perfezione per il duo di Hunter BRX Prodrive che è partito fortissimo per poi conservare il distacco accumulato. L’unico in grado di tenere, parzialmente, il passo del pilota rally francese è stato Nasser Al-Attiyah su Toyota Hilux 4X4 che è riuscito a limitare i danni causati dal solco lasciato in pista dal transalpino. Il qatariota, infatti, è riuscito a mantenere la vetta della classifica generale nonostante l’assalto del vincitore della secondadella 44sima edizione della competizione. Bene anche Carlos Sainz,re di una corsa tranquilla: El Matador su Audi Sport si piazza dietro al duo di ...

Advertising

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #Dakar2022: #Barreda al top nella seconda tappa, #Sunderland nuovo leader della generale - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #Dakar2022: mappe errate e tracce traditrici dietro al 'girotondo' #Sainz - UgoBaroni : RT @zazoomblog: Dakar 2022 ritiro per Danilo Petrucci: problemi tecnici fatali per il pilota italiano - #Dakar #ritiro #Danilo #Petrucci:… - periodicodaily : Dakar 2022: il ruggito dei big in Tappa 2 #Dakar #Dakar2022 @RiccardoTrullo - andrea95l : RT @thelastcornerit: Dakar 2022 - Day 2, Auto: Loeb risponde ad Al-Attiyah e accorcia il distacco - -