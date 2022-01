Addio a BlackBerry | dal 4 gennaio tutti gli smartphone con il sistema operativo della società canadese saranno inutilizzabili

(Di lunedì 3 gennaio 2022) A partire dal 42022gliche girano con l’omonimosmetteranno di funzionare. L’azienda interromperà il supporto perOS 10 e 7.1, oltre alle versioni precedenti. Su questi dispositivi, non sarà più possibile telefonare o ricevere chiamate, inviare o mandare messaggi e accedere a internet. Un blocco che l’aziendaaveva annunciato a settembre del 2020. I telefonini marchiati, con a bordo Android, continueranno a funzionare senza problemi, fino al supporto assicurato da Google.ha voluto ringraziare i suoi clienti con un comunicato. “Grazie ai nostri numerosi clienti e partner fedeli che ci hanno seguito nel corso degli anni. Vi ...

repubblica : BlackBerry addio, dal 4 gennaio i vecchi smartphone saranno inutilizzabili - diotimapagano : Domani è un giorno triste : addio #BlackBerry ti ho voluto bene #bb #switchoff - Pragma_News : BlackBerry addio, dal 4 gennaio i vecchi smartphone saranno inutilizzabili by @repubblica - Principe_dUcria : che si produce, ammesso che venga effettivamente prodotto qualcosa. Addio Blackberry Personalmente, non mi manch… - infoitscienza : Dal 4 gennaio addio ai vecchi BlackBerry: l'annuncio che chiude un'era -

Ultime Notizie dalla rete : Addio BlackBerry

non funzionerano più, comunicata la data ufficiale:agli smartphone iconici degli anni 2000 Una storia che resterà tale, senza futuro.ai, i primi smartphone con tastiera incorporata prima che arrivassero quelli che oggi tutti abbiamo in tasca con il solo schermo. La società canadese ha comunicato che a partire dal ...Ha dominato i primordi dell'era degli smartphone, ha dovuto soccombere agli attacchi combinati di Apple e Google, e ha tentato più volte di risorgere ma, ora, deve gettare definitivamente la spugna.A partire da domani, 4 gennaio 2022, tutti gli smartphone BlackBerry che girano con l’omonimo sistema operativo smetteranno di funzionare. L’azienda interromperà il supporto per BlackBerry OS 10 e 7.1 ...BlackBerry addio: a partire dal 4 gennaio, i vecchi device con il sistema proprietario che sono diventati un'icona nel mondo ...