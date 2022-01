Report | anticipazioni | i reportage di lunedì 3 gennaio 2022

(Di domenica 2 gennaio 2022), andrà in onda su Rai 3 una nuova puntata di. Il programma verrà come sempre trasmesso in prima serata a partire dalle ore 21.20 e si potrà seguire, oltre che sul terzo canale della televisione di stato, anche su Rai Play. Nel corso della serata, il presentatore Sigfrido Ranucci introdurrà numerosi argomenti di attualità che verranno sviluppati in inchieste eage molto interessanti. Scopriamo, secondo le, di cosa si parlerà adurante questo primo appuntamento del nuovo anno. La sanità italiana al centro della puntata diin ondaLa puntata diin onda3 ...

Advertising

cronachelucane : COVID, 324 NUOVI POSITIVI - Ecco le anticipazioni del report giornaliero - - cronachelucane : COVID, UN DECESSO E 588 NUOVI POSITIVI - Ecco le anticipazioni del report giornaliero - - cronachelucane : LUCANI E COVID: 530 NUOVI POSITIVI - Ecco le anticipazioni del report giornaliero - - cronachelucane : COVID: 484 NUOVI POSITIVI - Ecco le anticipazioni del report giornaliero - - 3cinematographe : -

Ultime Notizie dalla rete : Report anticipazioni

MAM-e

SISSI SERIE TV/ Diretta e28 dicembre: sfarzose nozze per Sissi e Franz I piani del ... Colin Farrell ( Minority, The New World, True Detective ) interpreta Henry Drax, l'arpionista ......5 milioni gli italiani che ad oggi non hanno copertura contro il Covid: è quanto emerge dal... si va in scena con Shakespeare! Love is in the air29 dicembre: il segreto svelato ...Le anticipazioni della puntata del 27 dicembre del programma di inchieste di .... Report ricostruisce anche la storia della concessione pubblica dell'impianto, gestito fin dagli anni '70 da società ri ...Report: anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 27 dicembre. Ecco le inchieste che andranno in onda questa sera su Rai 3.