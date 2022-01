Quirinale: Popolo Viola, il 4 gennaio in piazza perché Berlusconi fa venire brividi (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Da Facebook siamo partiti 12 anni fa, primo movimento nato dai social network, e sulla nostra pagina Facebook abbiamo deciso di presentare in questa conferenza stampa il nostro presidio che si terrà il 4 gennaio, dalle 17 in poi, in piazza Santi Apostoli a Roma. Il motivo lo sapete: ci vengono i brividi al solo pensiero di vedere Berlusconi al Quirinale. perché è realmente fantascientifico pensare che il suo nome venga letto durante gli scrutini per l’elezione del Presidente della Repubblica e ancor più irreale pensare alla sua elezione”. Così l’ecologista e scrittore Gianfranco Mascia, durante la diretta di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Da Facebook siamo partiti 12 anni fa, primo movimento nato dai social network, e sulla nostra pagina Facebook abbiamo deciso di presentare in questa conferenza stampa il nostro presidio che si terrà il 4, dalle 17 in poi, inSanti Apostoli a Roma. Il motivo lo sapete: ci vengono ial solo pensiero di vederealè realmente fantascientifico pensare che il suo nome venga letto durante gli scrutini per l’elezione del Presidente della Repubblica e ancor più irreale pensare alla sua elezione”. Così l’ecologista e scrittore Gianfranco Mascia, durante la diretta di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

