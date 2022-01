Questo lo sport più di moda nel 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Prima c’è stato il tennis, seguito dallo sci, poi è arrivato il momento del paddle e, dopo la pandemia, abbiamo vissuto il periodo dell'arrampicata o climbing. Uno sport vive, in genere, un ciclo della durata di circa tre o quattro anni in cui va più di moda e nel corso del 2021 la tendenza sembra già essersi spostata verso un nuovo orizzonte. Si tratta di un orientamento che nel 2022 sarà completamente compiuto. I dati di riferimento per arrivare a questa previsione sono stati forniti da StockX, noto marketplace online e rivenditore di accessori e abbigliamento sportivo e streetwear. Come di consuetudine, l’azienda statunitense ha pubblicato il suo report commerciale Big Facts, in cui osserva le tendenze di vendita dal 1° gennaio al 1° dicembre dell’anno in corso. Il rapporto è uno dei più chiari strumenti di ... Leggi su gqitalia (Di domenica 2 gennaio 2022) Prima c’è stato il tennis, seguito dallo sci, poi è arrivato il momento del paddle e, dopo la pandemia, abbiamo vissuto il periodo dell'arrampicata o climbing. Unovive, in genere, un ciclo della durata di circa tre o quattro anni in cui va più die nel corso del 2021 la tendenza sembra già essersi spostata verso un nuovo orizzonte. Si tratta di un orientamento che nelsarà completamente compiuto. I dati di riferimento per arrivare a questa previsione sono stati forniti da StockX, noto marketplace online e rivenditore di accessori e abbigliamentoivo e streetwear. Come di consuetudine, l’azienda statunitense ha pubblicato il suo report commerciale Big Facts, in cui osserva le tendenze di vendita dal 1° gennaio al 1° dicembre dell’anno in corso. Il rapporto è uno dei più chiari strumenti di ...

Advertising

NullDeNient : @Ajejebrazov17 @laziocrazia Chiaramente Lebron va ugualmente visto perché per quanto mi riguarda dopo Jordan è il r… - maxpat72 : RT @darkskywriter: @rikitozz Spiegazione: l'unico motivo sociale potrebbe essere 'vaccinati per proteggere gli altri'. Il vaccino non dà pr… - donmal15 : RT @ChanceGardiner: 'Quando arriverà il giorno della resa dei conti, i politici ti diranno che non loro, ma il COVlD, ha chiuso le scuole,… - ssoyunpitufo : questo pomeriggio volevo fare sport ma mi sono addormentata- - 7m8nm5p29v : @Pattyjune22 @eziomauro @repubblica Questo dovrebbe valere anche per il vax,fumatore,alcolizzato,drogato,amante del… -