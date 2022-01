Napoli, crolla una palazzina nel centro storico di Afragola. Il sindaco: «Non risultano dispersi» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un palazzo di quattro piani nel centro storico di Afragola, nella città metropolitana di Napoli, è crollato intorno alle 21 di oggi, domenica 2 gennaio. Sul posto sono subito intervenuti Carabinieri, ambulanze del 118 e vigili del fuoco, per verificare la presenza di possibili dispersi. Presente sul posto anche il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, che ha dichiarato: «Continuano gli accertamenti ma non dovrebbero esserci persone coinvolte: il corpo di fabbrica che è crollato era oggetto di un intervento di abbattimento e ristrutturazione ed era quindi disabitato». Lo stabile crollato in via Giovanni Ciaramella, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, risulta infatti essere disabitato. January 2, 2022 ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un palazzo di quattro piani neldi, nella città metropolitana di, èto intorno alle 21 di oggi, domenica 2 gennaio. Sul posto sono subito intervenuti Carabinieri, ambulanze del 118 e vigili del fuoco, per verificare la presenza di possibili. Presente sul posto anche ildi, Antonio Pannone, che ha dichiarato: «Continuano gli accertamenti ma non dovrebbero esserci persone coinvolte: il corpo di fabbrica che èto era oggetto di un intervento di abbattimento e ristrutturazione ed era quindi disabitato». Lo stabileto in via Giovanni Ciaramella, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, risulta infatti essere disabitato. January 2, 2022 ...

