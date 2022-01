Napoli | crolla stabile nel centro storico di Afragola

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Crolla un palazzo nel centro storico di Afragola, quattro persone risultano disperse. - ereike05 : RT @BreakingItalyNe: NAPOLI: Crolla una palazzina nel centro storico di Afragola: Ci sono possibili dispersi tra le macerie - BreakingItalyNe : NAPOLI: Crolla una palazzina nel centro storico di Afragola: Ci sono possibili dispersi tra le macerie - BignamiBignami : RT @fanpage: ULTIM'ORA Crolla un palazzo nel centro storico di Afragola, quattro persone risultano disperse. - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Crolla un palazzo nel centro storico di Afragola, quattro persone risultano disperse. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli crolla

Ad Afragola , intorno alle 21, è crollata l'ala di uno stabile nel centro storico: il palazzo, all'angolo tra via Ciaramella e via Sacri Cuori, era puntellato. I detriti hanno invaso tutta la strada, ...Un vecchio stabile in disuso è crollato nel centro storico di Afragola, in provincia di. Sul posto si sono recati Carabinieri e Vigili del fuoco per verificare la eventuale presenza di persone sotto le macerie. Si parla di 4 dispersi. Il precedente Già lo scorso dicembre, sempre ...Ad Afragola, in provincia di Napoli, nella serata del 2 gennaio, intorno alle 21, è crollato un vecchio stabile nel centro storico. - continua sotto - ...Ad Afragola, intorno alle 21, è crollato uno stabile nel centro storico. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, polizia ed altri enti per verificare l’eventuale presenza di ...