LIVE Sinner-Purcell 6-1 4-0, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: set e doppio break di vantaggio, dominio totale per l’azzurro! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK Sinner: ESORDIRA’ CONTRO MAX Purcell LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DE MINAUR 40-15 Approccio profondo in back da parte di Purcell e Sinner non tiene in campo il passante. 30-15 Prima esterna vincente ed altro boato degli spettatori Australiani. 15-15 Bella volée alta di rovescio da parte di Purcell: il pubblico prova ad incitarlo. 0-15 TERRIFICANTE RISPOSTA DI Sinner!! TIENE TUTTO IN CAMPO! 4-0. Nessuna incertezza, nessun inciampo per Sinner al servizio! Una macchina da guerra. 40-15 Abbassa la velocità della prima, ma trova un altro angolo pazzesco Sinner: ace. 30-15 Purcell si ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK: ESORDIRA’ CONTRO MAXLADI BERRETTINI-DE MINAUR 40-15 Approccio profondo in back da parte dinon tiene in campo il passante. 30-15 Prima esterna vincente ed altro boato degli spettatorini. 15-15 Bella volée alta di rovescio da parte di: il pubblico prova ad incitarlo. 0-15 TERRIFICANTE RISPOSTA DI!! TIENE TUTTO IN CAMPO! 4-0. Nessuna incertezza, nessun inciampo peral servizio! Una macchina da guerra. 40-15 Abbassa la velocità della prima, ma trova un altro angolo pazzesco: ace. 30-15si ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Purcell 1-0 Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: comincia il 2022 del tennis italiano! - #Sinner-Purcel… - lyra_col : @auroramaria__ Mi sono collegata sul live del sito di supertennis e davano quella ?? per fortuna sul canale superten… - infoitsport : LIVE Berrettini-De Minaur, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: si comincia in mattinata dopo Sinner - zazoomblog : LIVE Sinner-Purcell Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: nuovo avversario e netto ritardo - #Sinner-Purcell… - zazoomblog : LIVE Sinner-Purcell Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: cambia l’avversario e si parte in ritardo! - #Sinner-Purc… -