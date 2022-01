Covid e influenza, primo caso in Israele di combinazione tra virus (Di domenica 2 gennaio 2022) Israele ha rilevato il suo primo caso di combinazione tra infezione da coronavirus e influenza contemporaneamente in una donna incinta non vaccinata, infetta da entrambi i virus, che ha partorito all’ospedale di Beilinson. La paziente ha mostrato sintomi lievi, sebbene non fosse vaccinata. Il ministero della Salute israeliano sta studiando il caso per verificare che la combinazione dei due virus non causi una malattia più grave. “Le malattie sono dello stesso tipo, virali e causano mancanza di respiro, poiché entrambe attaccano il tratto respiratorio superiore”, ha spiegato Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento di ginecologia dell’ospedale, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘The Times of Israel’. Se alcuni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022)ha rilevato il suoditra infezione da coronacontemporaneamente in una donna incinta non vaccinata, infetta da entrambi i, che ha partorito all’ospedale di Beilinson. La paziente ha mostrato sintomi lievi, sebbene non fosse vaccinata. Il ministero della Salute israeliano sta studiando ilper verificare che ladei duenon causi una malattia più grave. “Le malattie sono dello stesso tipo, virali e causano mancanza di respiro, poiché entrambe attaccano il tratto respiratorio superiore”, ha spiegato Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento di ginecologia dell’ospedale, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘The Times of Israel’. Se alcuni ...

