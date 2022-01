Ascolti tv sabato 1° gennaio 2022 | trionfa Roberto Bolle con oltre il 18% di share

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 2 gennaio 2022)la danza e la grazia di. Glitv in prime time di1°vedono RaiUno con lo spettacolo del Danseur Étoile Danza con me ammaliare 3.579.000 spettatori pari al 18.2% di platea televisiva. Canale 5 che ha puntato in netto contrasto sulla comicità tutta italiana dei cinepattoni con Un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.