Roma, prende un caffè al banco senza Green Pass: multa di 400 euro a cliente e gestore (Di sabato 1 gennaio 2022) Controlli a tappeto anche durante le feste a Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca, da parte dei Carabinieri, che hanno eseguito una serie di controlli mirati a contrastare ogni forma di illegalità e degrado. Ieri mattina i militari hanno arrestato un 47enne Romano, già conosciuto dalle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto in via dell'Archeologia ed è stato fermato per una verifica. I Carabinieri hanno trovato in suo possesso 91 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 50 grammi, subito sequestrate. L'uomo è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

