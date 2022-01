morto Calisto Tanzi. Dai successi del calcio al crac della Parmalat. Aveva 83 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Calisto Tanzi. L'imprenditore aveva 83 anni. #ANSA - fattoquotidiano : Calisto Tanzi morto, la parabola giudiziaria dell’imprenditore. Il fermo, le indagini tra Milano e Parma, i process… - SkyTG24 : È morto l’imprenditore Calisto Tanzi - GregoryVignola : E' morto a 83 anni Calisto Tanzi: dall'impero del latte ai trionfi col Parma, fino al crac - news_ravenna : E' morto Calisto Tanzi, protagonista dalle glorie del calcio al crac Parmalat -

E' stato il patron del Parma calcio, con tanti trofei cinti. Ma la sua parabola da imprenditore è terminata con il più grande disastro finanziario della storia italiana per il quale fu condannato a 17 ...Leggi AncheTanzi, la parabola giudiziaria dell'imprenditore. Il fermo, le indagini tra Milano e Parma, i processi e le condanne È un pensiero raccapricciante. Lauda rischia di ...Nel bene e nel male, la storia di Calisto Tanzi, morto nella notte all’Ospedale Maggiore (leggi qui), è strettamente legata a quella del Parma Calcio. Una storia per certi versi fiabesca, per altri da ...Oggi LE CONDOGLIANZE DEL PARMA CALCIO 1913 PER LA SCOMPARSA DI CALISTO TANZI Parma Calcio 1913 (Oggi) - Parma, 1 Gennaio 2022 – Parma Calcio 1913 porge le più sentite condoglianze alla famiglia Tanzi, ...