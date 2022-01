Francesco “Non serve lamentarsi, per costruire la pace dobbiamo rimboccarci le maniche” (Di sabato 1 gennaio 2022) Città del Vaticano – “La pace è anche impegno nostro: chiede di fare il primo passo, domanda gesti concreti”. Affacciato su una piazza San Pietro baciata da un tiepido sole invernale e gremita di migliaia di fedeli, Papa Francesco pronuncia il primo Angelus del 2022. Lo fa nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, subito dopo aver celebrato nella basilica vaticana la Messa proprio in onore della Vergine Maria (clicca qui). E nel giorno in cui la Chiesa celebra la Giornata Mondiale della pace, il Pontefice, rifacendosi al suo messaggio scritto appositamente per questa giornata (clicca qui per leggere il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della pace 2022), ricorda la “ricetta” per costruire la pace: “Si edifica con l’attenzione agli ultimi, con ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Laè anche impegno nostro: chiede di fare il primo passo, domanda gesti concreti”. Affacciato su una piazza San Pietro baciata da un tiepido sole invernale e gremita di migliaia di fedeli, Papapronuncia il primo Angelus del 2022. Lo fa nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, subito dopo aver celebrato nella basilica vaticana la Messa proprio in onore della Vergine Maria (clicca qui). E nel giorno in cui la Chiesa celebra la Giornata Mondiale della, il Pontefice, rifacendosi al suo messaggio scritto appositamente per questa giornata (clicca qui per leggere il messaggio di Papaper la Giornata Mondiale della2022), ricorda la “ricetta” perla: “Si edifica con l’attenzione agli ultimi, con ...

