Follonica | cartello no vax fuori dal negozio | ' Vietato l' ingresso a chi è vaccinato'

È scritto così in unaffisso fuori dalla vetrina di un negozio di ottica a, in provincia di Grosseto. "L'ho messo - ha detto la titolare dell'esercizio durante uno dei suoi ..."Vietato l'ingresso alle persone che si sono vaccinate negli ultimi quindici giorni ". Ilnon è uno scherzo, è reale e si trova a, fuori da un negozio di ottica in via Salvatore Golino. La proprietaria è una convinta no - vax e fa parte di ' Equivaliamo Italia ', un ...Grosseto, 1 gennaio 2022 - 'Vietato entrare alle persone che hanno effettuato la vaccinazione negli ultimi 15 giorni'. È scritto così in un cartello affisso fuori dalla vetrina di un negozio di ottica ...Via Bicocchi ormai è una strada abbandonata dal traffico e dalle persone. Una delle arterie principali delle città che per decenni ha rappresentato uno dei punti nevralgici del commercio follonichese ...